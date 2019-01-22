РИАМО - 22 янв. Тушинская межрайонная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о противоправной деятельности сотрудников микрофинансовой организации, которые угрожали директору и учителям школы №1285, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, с 24 декабря 2018 года по 15 января 2019 года неустановленные лица систематически осуществляли звонки директору образовательного учреждения, представляясь работниками ООО МКК «Шилинг» и требуя возврата микрозайма отцом одного из учеников школы. Неизвестные угрожали насилием и расправой в отношении директора, учителей школы, а также их детей.

«После вмешательства прокурора 15 января по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью»). Расследование уголовного дело постановлено Тушинской межрайонной прокуратурой на контроль», – говорится в сообщении.

В настоящее время лицо, осуществлявшее звонки, установлено. С ним проводятся следственные действия.

Ранее на сайте столичного ГУ МВД сообщалось, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего коллектора, который по телефону угрожал директору и учителям школы, в которой учится ребенок должника.

Подозреваемым оказался 28-летний житель Москвы.