РИАМО - 22 янв. Столичные следователи предъявили 50-летнему мужчине, уже отбывающему срок в колонии, обвинение в организации убийства предпринимателя, совершенного 20 лет назад, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

«По версии следствия, в сентябре 1999 года Захаров и иные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, вступили между собой в преступный сговор, похитили столичного бизнесмена, вывезли его на территорию Московской области и требовали за освобождение потерпевшего передачи соучастникам денежных средств в сумме 580 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Позже Захаров, узнав, что родственники похищенного обратились в полицию, поручил своим соучастникам убить предпринимателя. Для сокрытия следов преступления соучастники скинули тело потерпевшего в яму и закопали.

Так, следственные органы предъявили Захарову обвинение по трем статьям: 126 УК РФ «Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений», 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере», 105 УК РФ «Организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время Захаров содержится в исправительной колонии строгого режима, где отбывает наказание, назначенное судом за бандитизм и другие особо тяжкие преступления.

Проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательств по делу и установления иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.