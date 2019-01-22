РИАМО - 22 янв. Следственный комитет РФ опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео допроса мужчины, которого подозревают в угоне самолета рейса Сургут – Москва.

Во вторник рейс SU 1515 Сургут — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причиной стала попытка угона воздушного судна. В настоящее время злоумышленник задержан.

«Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова», — говорится в сообщении в аккаунте.

СКР также опубликовал ролик допроса подозреваемого.

При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Ханты-Мансийск направлен резервный борт для вывоза освобожденных пассажиров.