РИАМО - 22 янв. Следственный комитет РФ опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео допроса мужчины, которого подозревают в угоне самолета рейса Сургут – Москва.
Во вторник рейс SU 1515 Сургут — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причиной стала попытка угона воздушного судна. В настоящее время злоумышленник задержан.
«Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова», — говорится в сообщении в аккаунте.
СКР также опубликовал ролик допроса подозреваемого.
При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Ханты-Мансийск направлен резервный борт для вывоза освобожденных пассажиров.
Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова pic.twitter.com/weIjWp7iIw— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 января 2019 г.
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