РИАМО - 22 янв. Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Шаховская оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства РФ, так, участок зарос сорняком и не использовался по назначению, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«По результатам проверки представленных администрацией городского округа Шаховская материалов выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 30,2 гектара. Участок расположен на территории Шаховской и принадлежит на праве собственности ООО «Фобос», – говорится в сообщении.

Так, установлено, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Участок зарастает сорной (на площади 25 гектаров) и древесно-кустарниковой растительностью (на площади 5 гектаров), не используется для сельскохозяйственного производства.

«За выявленные нарушения земельного законодательства РФ управление ООО «Фобос» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», – уточняется в материале.

Распространение сорных растений негативно сказывается на фитосанитарном состоянии земельных участков, вызывает излишнюю антропогенную нагрузку на почву.

Сорная и древесно-кустарниковая растительность является не только источником распространения большого количества семян сорных растений и очагом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, но и причиной возникновения пожаров.