РИАМО - 22 янв. Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации жилого дома начала XIX века в Спасоналивковском переулке, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Дом, расположенный по адресу: 1-й Спасоналивковский переулок, дом 4, является объектом культурного наследия федерального значения. Это двухэтажное кирпичное здание с подвалом было построено в начале XIX века. Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации.

«Жилой дом в Спасоналивсковском переулке – один из ценных памятников жилой архитектуры Замоскворечья. Облик здания сформировался в течение XVIII – XIX веков. С одной стороны, дом сохраняет первоначальное ядро времени барокко, а с другой – отражает черты позднего классицизма и эклектики. Для того, чтобы провести качественные работы по сохранению этого памятника необходимо разработать детальный проект реставрации», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

На планах Москвы конца XVIII века все постройки в месте, где сейчас находится памятник, показаны лишь деревянные строения.

«Согласно архивным данным строительство каменного дома пришлось на 1780 – 1790-е годы. После пожара 1812 года, в котором дом обгорел, его восстановили и расширили пристройкой. Наиболее раннее документальное свидетельство о доме относится к 1837 году. В советское время все остальные строения усадьбы были утрачены», – отмечается в сообщении.

Емельянов уточнил, что для подготовки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

«В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством», – добавляется в пресс-релизе.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.