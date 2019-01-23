РИАМО - 23 янв. В столичном музее Победы в среду пройдут бесплатный показ фильма «Т-34» и встреча с режиссером ленты Алексеем Сидоровым, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В музее Победы для посетителей 23 января состоится бесплатный показ военно-приключенческого фильма «Т-34». Мероприятие приурочено к 75-летию принятия на вооружение танка Т-34-85», - говорится в сообщении.

Картина режиссера Алексея Сидорова рассказывает о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие. Фильм вышел на экраны 1 января 2019 года. По итогам первых недель этого года картина стала лидером российского проката.

Гостями мероприятия смогут стать все посетители музея Победы. Начало мероприятия в 16:00.

«Перед началом киносеанса перед зрителями выступит режиссер фильма Алексей Сидоров. У собравшихся будет уникальная возможность пообщаться с создателем блокбастера и задать вопросы о ходе съемок», - добавляется в материале.

Танк Т-34-85 принят на вооружение Красной Армии 23 января 1944 года. Это модификация легендарного танка, отличительной чертой которого стала новая трехместная башня и 85-миллиметровое орудие С-53. На заключительном этапе ВОВ танки этой модификации Т-34 были основой бронетанковых войск.

После завершения войны Т-34 стояли на вооружении Советской Армии до середины 1950-х годов. Помимо Советского Союза танки Т-34-85 были на вооружении свыше 40 стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и участвовали почти во всех локальных конфликтах и войнах до конца ХХ века.