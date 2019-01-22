РИАМО – 22 янв. Жители столицы 27 января смогут присоединиться к просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд», мероприятие проведут в стенах Московского городского педагогического университета, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.

Этот проект придуман в России, поддержан вузами, и библиотеками страны. Акция пройдет в Москве, Великом Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Томске, Самаре и Ярославле и будет приурочена ко Дню студента.

«Исторический кроссворд предполагает очный семейный формат участия. Его цель – поддержать интерес к истории у самой массовой аудитории: школьники, студенты и взрослые. Всем участникам, пришедшим на акцию, будут предложены занимательные вопросы и задания, которые помогут проверить соответствие их представлений об исторических событиях с научно подтвержденными фактами и документами», – отмечается в сообщении.

Контент акции носит игровой и развлекательно-познавательный характер: исторический кроссворд больше похож на квест.

«Каждый участник не только сразу узнает свой результат, но и получит объяснение по всем заданиям, которые вызвали сомнения, от ведущих историков России», – дополняется в материале.

Организаторы рекомендуют самостоятельное участие в акции с 14 лет, а приходить с родителями или учителями и решать кроссворд совместно можно школьникам любого возраста.

В Москве написать кроссворд можно на площадках МГПУ, где, кроме самого кроссворда, предусмотрены дополнительные активности.

«В здании на Садовой-Самотечной пройдет лекция «Образ Наполеона на экране и в жизни», а в МГПУ на Протопоповском переулке («Старт-ПРО») состоятся экскурсии по лаборатории увлекательной науки «ЭйнштейниУм»», – подчеркивается в пресс-релизе.

Также в Москве написать кроссворд можно в Исторической библиотеке – там после кроссворда предусмотрена экскурсия.