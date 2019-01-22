РИАМО - 22 янв. В нынешнем году в Рузском городском округе планируют капитально отремонтировать несколько спортивных объектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее глава городского округа Татьяна Витушева, отвечая на вопросы депутатов совета депутатов округа, обратила внимание на вопросы развития спорта.

«Что касается спорта – я не буду сразу замахиваться на все. На 2019 год планируем (провести – ред.) хотя бы капремонт стадиона «Урожай» и мини-стадиона в Колюбакино. Кроме того, (планируется – ред.) ремонт открытых спортплощадок, потому что они в ужасном состоянии. Ну и главное – построить новое, хотя бы по несколько площадок для воркаута, для тренировок и сдачи нормативов ГТО», – сказала Витушева.

Она добавила, что спорт на территории муниципалитета будут развивать обязательно.

«Мы уже делаем проекты, заявляемся в правительство Московской области, чтобы успеть войти в программу на 2019 год и начать что-то реально делать», – подчеркнула Витушева.