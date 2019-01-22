РИАМО - 22 янв. В 2018 году свыше 70 человек прошли обучение по программе переподготовки водителей на категорию «D», порядка 40 из них трудоустроились в филиалы «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Еще 30 соискателей в ближайшее время готовятся сдать экзамены или получить водительское удостоверение.

«Профессиональная переподготовка водителей проводится на базе автошкол в разных городах Подмосковья и длится 2-3 месяца. К программе могут присоединиться соискатели при наличии открытой категории «В» или «С». При этом возраст ученика должен быть не менее 21 года. Соискатель оплачивает 30% стоимости обучения, потраченная сумма компенсируется после года работы в «Мострансавто», – говорится в сообщении.

На базе Истринского АТП действует самостоятельная автошкола, в которой можно получить водительское удостоверение любой категории (кроме «А»). Теоретическое обучение проводится в оборудованных классах, практические занятия – на учебных площадках и в условиях дорожного движения под руководством опытных водителей-наставников.

«Программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию «D» действует в «Мострансавто» более трех лет. На период обучения заключается ученический договор, кандидатам выплачивается стипендия. После успешней сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство», – отмечается в материале.

В «Мострансавто» трудится свыше 8,5 тысяч водителей, они составляют основной кадровый состав предприятия. За минувший год заработная плата данной категории сотрудников увеличилась в среднем на 24%.