РИАМО - 22 янв. Каширский таможенный пост посетили представители ряда японских компаний – членов японской организации по развитию внешней торговли JETRO, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Зарубежным гостям рассказали о базовых принципах таможенного контроля в России, а также о грядущих изменениях в работе после концентрации декларационного массива в создаваемом Центре электронного декларирования Московской областной таможни.

«Ежемесячно пост перечисляет в доход государственного бюджета порядка 60 миллионов долларов, в 2018 году оформлено более 31 тысячи деклараций», – сказал начальник таможенного поста Рафаэль Зверев.

Он подчеркнул, что особенностью данного таможенного поста заключается в том, что он служит полигоном для отработки новых технологий.

«На базе отдела внедрения перспективных информационных таможенных технологий реализуются различные пилотные проекты, проводится испытание новых программных средств отметил», – дополнил Зверев.