РИАМО - 22 янв. Американская академия кинематографических искусств и наук огласила список фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм» кинопремии «Оскар», сообщает во вторник Газета.ru.

«Номинантами стали «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Рома», «Зеленая книга», «Звезда родилась» и «Власть», – говорится в сообщении.

Казахстанский драматический фильм «Айка» не попал в список претендентов на золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Оскар» – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Считается одной из самых престижных кинопремий в мире.