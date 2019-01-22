РИАМО - 22 янв. В трех детских садах Подмосковья закрыли три группы из-за ОРВИ, также закрыли один класс в школе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Также жителям Подмосковья напомнили о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Так, нужно сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Кроме того, жителям Подмосковья рекомендовали промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, есть как можно больше продуктов с витамином С – клюквы, брусники, лимона и других.

По рекомендации врача стоит использовать препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе нужно начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью. Необходимо вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

В целом показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения и в отдельных возрастных группах в Подмосковье ниже расчетных эпидемических пороговых величин.