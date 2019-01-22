РИАМО - 22 янв. С начала зимы в столице утилизировали порядка 13 миллионов кубометров снега на снегосплавных пунктах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий, внутриквартальных проездов в Москве ведутся в непрерывном режиме», — сказал Бирюков.

Он добавил, что с начала сезона в столице выпало около 112 сантиметров снега. За нынешнюю зиму на снегосплавных пунктах города утилизировали более 13 миллионов кубометров снега.

Заммэра отметил, что снегосплавные пункты города работают круглосуточно. Всего в Москве работают 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок.

Бирюков уточнил, что под особым контролем коммунальных служб находится очистка от снега двускатных кровель.