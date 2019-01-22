РИАМО – 22 янв. Почтовая марка с изображением белого журавля – стерха – будет представлять Россию на международном конкурсе, ее можно приобрести в центральном отделении «Почты России» на Мясницкой улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Во вторник в почтовое обращение вышла марка, посвященная стерху. Ее выпустили по программе Europa. Она примет участие в международном конкурсе на определение лучшей марки на тему «Птицы».

«На марке изображены стерх с детенышем и логотип Europa. Марка номиналом 45 рублей выпущена тиражом 180 тысяч штук. Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральных отделениях почтовой связи Москвы 101000 по адресу улица Мясницкая, 26», – отмечается в сообщении.

Стерх, или белый журавль, – вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерх гнездится исключительно на территории России. Они находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России.