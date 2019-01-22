РИАМО - 22 янв. Арбитражный суд Московской области встал на сторону Минэкологии в споре с ООО «Техпромальянс» о нелегальной свалке в Ленинском районе и обязал компанию выплатить назначенный ведомством штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вблизи села Большая Володарка на земельном участке обнаружили свалку грунтов, перемешанных с отходами сноса и ремонта зданий. Маркшейдерские замеры показали, что площадь нелегальной свалки превысила 2,2 тысячи квадратных метров. Отходы завозились на огороженную площадку грузовым транспортом и разравнивались бульдозером.

«Минэкологии оштрафовало общество на 170 тысяч рублей. Не согласившись с этим, нарушители обратились в арбитражный суд, однако последний отказал им в удовлетворении заявленных требований», – говорится в сообщении.