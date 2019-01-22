РИАМО - 22 янв. На рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Долгопрудный» в Подмосковье необходимо свыше 1,5 миллиардов рублей, работы пройдут в рамках национального проекта «Экология», сообщил заведующий отделом ликвидации накопленного вреда окружающей среде министерства экологии и природопользования Московской области Джасур Юсубахмедов.

Во вторник члены комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию посетили полигон ТКО «Долгопрудный», после чего в администрации городского округа Долгопрудный прошло расширенное заседание.

«Стоимость рекультивации, согласно сводному сметному расчету, у нас составит более 1,555 миллиарда рублей. Федеральный бюджет нам выделяет 54% на реализацию данного проекта, оставшееся часть – 46% - финансируется из бюджета Московской области и 5% от общего объема стоимости работ (то есть из 46% - ред.) будет финансироваться из местного бюджета», - сказал Юсубахмедов в ходе заседания.

По его словам, рекультивация полигона «Долгопрудный» будет осуществляться в рамках национального проекта «Экология», частью которого является федеральная программа «Чистая страна».

«Финансирование будет осуществляться в порядке предоставления субсидий, которые будут предоставляться правительством Московской области в лице Минэкологии. Под федеральный бюджет будет заключено соответствующие соглашение между Минприродой и министерством экологии», - отметил Юсубахмедов.

Он добавил, что подрядчик, который будет проводить рекультивацию полигона ТКО «Долгопрудный», определится до конца мая.

Полигон твердых коммунальных отходов «Долгопрудный» был закрыт в 2014 году. Его рекультивацию планируют начать в июне этого года, работы продлятся как минимум семь лет. После завершения рекультивации на месте полигона могут открыть спортивно-оздоровительный комплекс.