РИАМО - 22 янв. На Ленинском проспекте в Москве во время движения загорелся легковой автомобиль, водитель успел выйти из машины, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Ленинском проспекте в районе дома 126 во время движения произошло возгорание автомобиля. Водитель успел выйти. Пострадавших в результате инцидента нет», – сказал собеседник агентства.

В Главном управлении МЧС РФ по столице подтвердили возгорание легкового автомобиля.

«Была заявка по Ленинскому проспекту. Экипажи туда оперативно выехали. Пока о причинах возгорания говорить рано», – заявил представитель пресс-службы ведомства.