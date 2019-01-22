РИАМО - 22 янв. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье за неделю оказался ниже расчетных эпидемических пороговых величин, эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области, сообщается на сайте ведомства.

«По данным мониторинговых наблюдений, в период с 12 января 2019 года по 18 января 2019 года (третья неделя) на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 44659 случаев заболеваний ОРВИ (показатель заболеваемости 60,53 на 10 тысяч населения) и 19 случаев гриппа (показатель – 0,03 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин», – говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 48,6% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций. В структуре циркулирующих вирусов увеличилась доля вирусов гриппа типа А - 33,3% находок составили РНК вируса гриппа А(H3N2) и 11,1% – РНК вируса гриппа А(H1N1) pdm09. Продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии: находки РНК вируса парагриппа, которые составили 33,3%, РНК аденовируса – 5,6%.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.