РИАМО – 22 янв. На северо-востоке Москвы продолжается строительство на территории храма в честь Торжества Православия, все работы планируют завершить осенью 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Работы ведутся по программе по строительству православных церквей в столице. Церковь разместят на Алтуфьевском шоссе, владении 77 в Северо-Восточного административном округе.

«Храм возводился по индивидуальному проекту. Общая площадь составляет более тысячи квадратных метров, рассчитан на 500 прихожан», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Храмовый комплекс в честь Торжества Православия был введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года.

«Сегодня здесь ведется строительство приходского дома, где разместится и Воскресная школа. Все строительные работы идут полным ходом в соответствии с запланированным графиком», – добавляется в материале.

В ходе инспекционного объезда депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных церквей в столице, осмотрел строительную площадку храма в честь Торжества Православия.

Ресин рассказал о том, что до конца марта текущего года строители планируют на приходском доме выполнить основные строительно-монтажные работы.

«До конца апреля в планах проложить внешние инженерные сети и приступить к монтированию внутренних сетей», – добавил он.

По его словам, к лету здание полностью построят, специалисты постараются завершить наружную и внутреннюю отделку здания.

«По окончании всех строительных работ предполагается благоустроить прилегающие к храму территории, высадить деревья и кустарники, специалисты проложат подъездные пути. В дальнейшем храмовый комплекс соединится с красивой парковой зоной», – перечисляется в пресс-релизе.

В полном объеме завершить все общестроительные работы по возведению храмового комплекса и провести освящение храмового комплекса планируется осенью 2019 году.

«Возведенные в рамках программы храмовые комплексы становятся своеобразными образовательными и духовно-просветительскими центрами. Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало», – подчеркивается в сообщении.

«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От Стройкомплекса Москвы программу курирует руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.