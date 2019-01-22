РИАМО - 22 янв. В 2018 году свыше 28 тысяч абонентов в Подмосковье добровольно установили «умные» счетчики газа, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В Московской области «умные» газовые счетчики помогают предотвращать ЧС, связанные с утечкой газа. Всего на территории Подмосковья по состоянию на начало 2019 года такие счетчики установлены уже у более чем 180 тысяч абонентов», – сказал Пестов.

Приборы учета нового поколения автоматически фиксируют и передают данные о потреблении газа в АО «Мособлгаз». Они оснащены встроенными запорными клапанами, которые блокируют подачу газа при обнаружении утечки в газопроводе.

Кроме того, «умные» счетчики могут самостоятельно передавать информацию в эксплуатирующую организацию в случае выявления утечек газа, что позволяет организовать более оперативное устранение неполадок.

«Подобные счетчики устанавливаются как бытовыми абонентам, так и в социальных учреждениях, а также на объектах промышленности и бизнеса», – отметил Пестов.