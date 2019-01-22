РИАМО - 22 янв. На улице Физкультурная в Клину введен в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором администрация городского округа приобрела жилые помещения для расселения 64 граждан из аварийных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Аварийные дома расположены на улице Ленинградская, 66/6 и в Прасловском проезде, дома 3, 5, 7, 9 города Клин, в селе Воздвиженское на улице Мира, дом 6, в деревне Стреглово, дом 92 и деревне Подпорки, дом 3. Всего расселению подлежат 23 жилых помещения общей площадью 993,6 квадратных метра. В настоящее время готовятся документы для передачи квартир гражданам», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Застройщиком выступает ЗАО «Фирма Трест».

По его словам, в Подмосковье продолжается реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы».

Адресная программа рассчитана как на собственников аварийного жилья, так и на нанимателей. Преимущественно переселенцы получат квартиры в районах, в которых проживали. Общая площадь каждой соразмерна площади ранее занимаемой квартиры.