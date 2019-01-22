РИАМО - 22 янв. Новый учебный год по курсам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций для представителей предприятий стартовал в Химках, на занятиях слушатели получают все необходимые практические и теоретические навыки в данной сфере, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По итогам прошлого года курсы прошли около 400 человек.

«По вопросам защиты от ЧС все организации без исключения, а также должностные лица должны проходить обучение. Сегодня гражданская оборона играет исключительно важную роль в деле защиты населения, промышленных и социальных объектов от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных катастроф», – сказал старший эксперт курсов гражданской обороны МБУ «ХимСпас» Олег Закутяев.

В ходе занятий представители предприятий проходят не только теорию, но и практикуют оказание первой помощи.

«В занятиях принимают участие представители аэропорта «Шереметьево,» МП «Химкиэлектротранс», УТЦ «Новогорск», а также других крупнейших предприятий муниципалитета», – дополняется в пресс-релизе.

Курсы гражданской обороны в Химках проходят при поддержке МБУ «Химспас».