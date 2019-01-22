РИАМО - 22 янв. Благодаря работе сотрудников Госадмтехнадзора 287 объектов в подмосковном Чехове освободили от незаконной рекламы за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В территориальном отделе №36 административно-технические инспекторы Московской области подвели итоги надзорной деятельности в 2018 году.

«Всего за прошедший год результатом контроля Московской области за соблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства в Чеховском городском округе стало устранение около 953 нарушений в содержании объектов и территорий», – отмечается в сообщении.

Территориальным отделом также проверено 219 детских игровых и спортивных площадок, устранены нарушения и факторы опасности на 32 из них.

«Жесткие подвесы устранены на всех детских площадках округа, по предписаниям инспекторов демонтировано 7 опасных, устаревших игровых элементов. В рамках поддержания чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Подмосковья очищено от несанкционированной рекламы и объявлений более 270 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, а также около 16 объектов в полосе отвода автомобильных дорог», – добавляется в материале.

Кроме того, по итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания устранено 287 правонарушений.

«По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадках привлечено к ответственности 64 владельца автотранспорта. Для профилактики подобных нарушений отдел добился установки более 20 погонных метров газонных ограждений, а также ликвидированы три незаконно установленных шлагбаума и иных ограждений на улицах и во дворах, препятствующих свободной парковке транспортных средств», – перечисляется в сообщении.

Принятые меры позволили существенно снизить напряжение в данном вопросе, заключается в пресс-релизе.