РИАМО - 22 янв. Мэр столицы Сергей Собянин призвал спокойно проанализировать доводы по поводу судьбы дома на Большой Никитской, провести экспертизу и принять взвешенное решение.

Ранее на заседании Градостроительной земельной комиссии было одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки по адресу: улица Большая Никитская, владение 17, строение 1 (дом Булошникова ). На этом участке было одобрено строительство повышенной этажности. Архнадзор призвал жителей района Пресня прийти на слушания и отстоять здание.

«Публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова (Большая Никитская улица, 17, строение 1) были жаркими. Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций – это просто новодел на месте бывшего купеческого дома», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что, по мнению одной стороны, дом снесут, а другие утверждали, что не собираются этого делать. Споры вызвало и увеличение максимальной высоты до 32 метров - это может нарушить гармонию старинной улицы. В то же время другие считают, что на Большой Никитской уже сегодня достаточно зданий выше этой отметки.

«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», — заключил мэр.

Ранее прошедшие публичные слушания по корректировке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на участке под историческим домом Булошникова в центре Москвы были признаны состоявшимися, однако градозащитники потребовали признать обратное.

Особняк на Большой Никитской возведен в 1830 году купцом Ф. Булошниковым. Первоначально это был двухэтажный ампирный дом безордерной архитектуры, со скругленным углом по переулку, складскими подвалами, лавками в первом этаже и деревянными галереями во дворе. В 1886 году дом был расширен к востоку на девять оконных осей, надстроен третьим этажом и заново оформлен. В старой части дома растесаны витрины. С тех пор внешний вид здания остается почти неизменным. В конце 1990-х годов выполнен капитальный ремонт с заменой перекрытий и инженерных систем, техническое состояние дома хорошее.