РИАМО - 22 янв. В 2018 году произошел значительный рост на столичном рынке ипотечного кредитования, показатели на 66% превысили аналогичные за 2017 год, сообщается на сайте столичного управления Росреестра.

«По итогам 2018 года зарегистрировано наивысшее количество ипотек – 90641 договор. Это в 1,7 раза (плюс 66%) больше, чем в 2017 году (54402). При этом в декабре было зарегистрировано 9476 договоров ипотечного кредитования – на 10% больше ноября (8570)», – говорится в сообщении.

Динамика роста наблюдается и на рынке жилищного долевого строительства Москвы – в 2018 году зарегистрировано 79648 договоров долевого участия (ДДУ), что в 1,5 раза (плюс 47%) больше, чем по итогам прошлого года (54207). В то же время в декабре наблюдается незначительное снижение количества регистраций по сравнению с прошлым месяцем: 8635 ДДУ против 8826 ДДУ соответственно.

В нежилом фонде по итогам года зарегистрировано в 1,4 раза (плюс 38%) больше договоров участия в долевом строительстве – 23669 ДДУ, чем в 2017 году (17091 ДДУ).

Наибольшее количество договоров зарегистрировано ведомством в декабре – 2509, что на 17% больше прошлого месяца (2129) и на 34% выше декабря прошлого года.