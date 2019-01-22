РИАМО - 22 янв. Спортивно-оздоровительный комплекс могут создать на месте полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Долгопрудный» в Подмосковье после работ по рекультивации, сообщила руководитель администрации городского округа Долгопрудный Александра Кочетинина.

Во вторник члены комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию посетили полигон ТКО «Долгопрудный», после чего в администрации муниципалитета прошло расширенное заседание.

«Сегодня рассматриваются только способы вовлечения этого объекта (полигона «Долгопрудный» - ред.) в спортивно-оздоровительный комплекс», - сказала Кочетинина в ходе заседания.

Она отметила, что на данный момент от жителей не поступало других предложений, как использовать территорию полигона после рекультивации.

«Надо добавить, что рекультивация будет проходить как минимум семь лет. В любом случае будут проходить публичные слушания, учитываться состояние самой площадки и пожелания жителей», - добавила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Ранее глава Долгопрудного Олег Троицкий сообщил, что рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов планируют начать в июне. Полигон «Долгопрудный» был закрыт в 2014 году.