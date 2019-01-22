РИАМО - 22 янв. В подмосковном Серпухове женщина в ходе конфликта ранила мужчину, пострадавший обратился в больницу, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД из приемного покоя больницы Серпухова поступило сообщение о том, что с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки к ним самостоятельно обратился и был госпитализирован местный житель 1979 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел женщина 1979 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал сотрудник пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.