РИАМО - 22 янв. В феврале текущего года в Московской области будут введены в эксплуатацию еще три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), строительство объектов ведется по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В Химках откроется спорткомплекс с универсальным спортивным залом и залом аэробики. Общая площадь объекта составляет 2403,5 квадратных метров, а стоимость почти 170 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Еще два ФОКа будут с плавательным бассейном размером 25 на 16 метров.

«Один из них возведен в рабочем поселке Уваровка Можайского городского округа, а другой в поселке Глебовский сельского поселения Букаревское городского округа Истра. Оба объекта построены по типовому проекту, площадь которого 2 304 квадратных метра, а стоимость строительства – немногим более 220 миллионов рублей», – добавляется в материале.

Все три ФОКа построены по программе губернатора «50 ФОКов».

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что данная программа действует с 2013 года.

«К этому времени по ней (по программе «50 ФОКов» – ред.) построено 43 объекта. Еще три спорткомплекса откроются для жителей трех районов в феврале. Причем, два из них будут располагаться в небольших поселениях. Мы стараемся обеспечить доступ к спорту всем жителям: новые комплексы оснащены всей необходимой инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями здоровья», – заявил Терюшков.

По его словам, в ФОКах также будет действовать программа «Добрый час», которая хорошо зарекомендовала себя ранее.

«В прошлом году (в 2018 году – ред.) ее участниками стали 340 тысяч человек. Эти спортивные объекты станут центрами активности и притяжения жителей», – резюмировал министр.