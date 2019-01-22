РИАМО - 22 янв. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный» могут включить в программу «Ликвидации накопленного экологического ущерба», если администрация городского округа Химки не сможет договориться с инвестором, который должен был рекультивировать полигон, сообщил во вторник журналистам советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

«По полигону в Химках был инвестиционный проект. Насколько я знаю, там есть серьезные проблемы. Администрация не может договориться с инвестором по форме инвестдоговора. Если это в ближайшее время не будет сделано, то я думаю, что правительство Московской области включит этот полигон в ту самую программу («Ликвидация накопленного экологического ущерба» – ред.), в которой сегодня рекультивируется ТКО «Долгопрудный», – сказал Коган.

Он отметил, что инвестор планировал выделить на рекультивацию около 2,5 миллиардов рублей, и думал, что полигон будет передан в аренду с прилегающими земельными участками.

«Полигон за счет бюджетных средств будет рекультивирован, а потом на коммерческой основе, возможно, передадут его уже для того, чтобы компенсировать бюджетные потери», – добавил Коган.

Во вторник представители комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию посетили полигон ТКО «Долгопрудный», после чего прошло расширенное заседание в администрации городского округа Долгопрудный.

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» включена в состав государственной программы «Охрана окружающей среды».