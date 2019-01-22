РИАМО - 22 янв. Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» проводят особо тщательную проверку пассажиров при посадке в самолет после попытки пассажира угнать лайнер, выполнявший рейс Сургут – Москва, сообщается на сайте авиакомпании.

Во вторник рейс SU 1515 Сургут — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причиной стала попытка угона воздушного судна. В настоящее время злоумышленник задержан. При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Ханты-Мансийск направлен резервный борт для вывоза освобожденных пассажиров.

«В настоящий момент служба безопасности «Аэрофлота» и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит своих пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в связи с возросшей за последние годы угрозой международного терроризма все работники «Аэрофлота» проходят детальный инструктаж по необходимым действиям с целью сохранения здоровья и жизней пассажиров при возникновении подобных инцидентов.