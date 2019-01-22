РИАМО - 22 янв. Студенты столичных вузов смогут присоединиться к квесту «Я люблю тебя, Москва», который пройдет 25 января в рамках общегородского праздника «Московский день студента», говорится в сообщении пресс-службы городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Квест в увлекательной игровой форме расскажет об истории российского студенчества и о главном празднике учащихся российских вузов.

«В основе квеста лежит игра, включающая в себя 30 активных маршрутов по улицам города. Все задания квеста участники будут решать и передавать ответы онлайн, за счет чего результаты будут оцениваться в режиме реального времени. По итогам игры студенты смогут побороться за главный приз – полет всей командой на вертолете над Москвой», – отмечается в сообщении.

«Я люблю тебя, Москва» станет одним из самых масштабных молодежных квестов столицы.

«Задания в нем собраны самые разные: от логических головоломок до физических активностей. При разработке квеста сделано все, чтобы учесть и объединить в нем интересы самых разных людей», – заявил член студенческого координационного совета общероссийского Профсоюза образования, организатор квеста Дмитрий Турлаков.

Для участия в квесте необходимо зарегистрировать команду из пяти студентов (сделать это можно, перейдя по ссылке: https://studentsmoscow.timepad.ru/event/888067) до 23:59 24 января.

«А затем потребуется пройти предварительный инструктаж команд, который начнется 25 января в 13:00 в Московском Политехе (улица Большая Семеновская, дом 38, аудитория А-202)», – подчеркивается в материале.

Старт игры - в 14:00. Итоги будут подведены в 18:00, а награждение пройдет на катке «Ракета» на ВДНХ.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента, пройдут 25 января на 32 городских площадках сразу в нескольких округах столицы.

«Особенность «Московского Дня студента» в 2019 году в том, что все площадки мероприятий были предложены и разработаны лидерами студенческих клубов и объединений столицы. В рамках Дня Студента в столице пройдут квесты, интернет-флешмобы, стендапы, рэп-баттлы и многое другое», – заключается в сообщении.