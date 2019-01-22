РИАМО - 22 янв. Московские следователи начали доследственную проверку по факту незаконной работы сауны в многоквартирном жилом доме на востоке столицы, соответствующая информация появилась в СМИ, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«В эфире одного из центральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что столичный предприниматель незаконно произвел переустройство в подвальном помещении многоквартирного жилого дома 1952 года постройки, расположенного на востоке Москвы, где открыл сауну. В сюжете также сообщается, что в процессе переоборудования подвала общие коммуникации оказались в пользовании предпринимателя, который отказывается закрыть сауну и угрожает недовольным жильцам отключить воду», – сказала Иванова.

По ее словам, по указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве организована доследственная проверка по данным сообщениям. Неправомерные действия владельца подвального помещения в жилом доме нарушают права жителей.

Сейчас проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, также проверяются все факты, изложенные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.