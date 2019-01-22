Как лучше засыпать: 10 интересных фактов о сне

Быстрый и медленный сон
Все время сна делится на несколько фаз, рассказывает сомнолог-невролог Татьяна Полякова.
Первая фаза – медленный сон, на его долю приходится около 75% от общей продолжительности сна. В это время в организме проходят работы по восстановлению органов и тканей, идет снижение внутренней мышечной активности, то есть организм отдыхает физически. Фаза делится на две части: в первой вы вообще ничего не слышите и не воспринимаете извне, а во второй обостряется слух. В это «окно» проще всего выйти из сна бодрым и не разбитым.
Затем наступает быстрый сон. Именно в этой фазе мозг сортирует информацию, нужное перемещает в долгосрочную память, лишнее подвергается удалению и забывается. В процессе мы видим сновидения, а глаза спящего человека активно двигаются под веками. Будить человека в этот момент не рекомендуется, так как сон рассеивается не мгновенно и еще какое-то время человек может видеть смешанное изображение: картинка сна накладывается на то, что они видят в реальности.
Почему жители мегаполисов хуже спят
Жители больших городов ежедневно подвержены стрессу и сталкиваются с огромным количеством информации. Для того, чтобы ее обработать, мозгу требуется больше времени.
Из-за этого фаза быстрого сна может увеличиваться, при этом, если будильник звонит, как обычно, то попадает именно на нее. Систематическое пробуждение в эту фазу негативно влияет на психику, скорость восприятия информации и значительно снижает качество памяти, отмечает эксперт.
Решить эту проблему можно, если строго следить за режимом сна (не позволяйте вашему графику отдыха колебаться более, чем на час), а также и соблюдать вечерние правила.
В выходные не нужно отсыпаться
Многим знакома ситуация, когда пробуждение в полдень или даже позже не приносит сил и радости – человек встает разбитым, с больной головой. В данном случае не работает принцип «чем больше – тем лучше».
Все дело в том, что у организма есть свой внутренний распорядок, к которому он привык. Поэтому отклонения от нормы – стресс и неприятные последствия: головокружение и головная боль, упадок сил и плохое настроение.
Пытаться выспаться впрок в выходные, чтобы наверстать упущенное за рабочую неделю, не стоит – для организма это так же вредно, как и хронический недосып. Недосып имеет накопительный эффект, поэтому выходить из тяжелых бессонных недель нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время ночного отдыха, объясняет эксперт.
Храп вреден спящему
На самом деле, храп не только мешает полноценному сну окружающих, но и человеку, который страдает от этого недуга. Опасность заключается в нарушении дыхательной функции и, как следствие, приводит к кислородному голоданию организма, хоть и небольшому. Люди, которые храпят, чаще видят кошмары и тяжелее засыпают.
К тому же, фазы сна у храпунов несколько сбиты. Именно поэтому многие храпящие люди жалуются на плохое самочувствие в течение дня: у них отмечается регулярный недостаток быстрого сна со сновидениями. Храп не дает возможности дойти до этой фазы: как только наступает вторая стадия медленного сна (с обостренным слухом), человек храпом будит сам себя. Если у вас появился храп, то не стесняйтесь обратиться к специалисту.
Почему вредно «полуночничать»
Многие считают, что можно выспаться в любое время суток без ущерба для качества отдыха, но это не так. Деятельность мозга устроена таким образом, что в ночное время он нуждается в особом режиме. Эволюция, конечно, оптимизировала потребности человека для современной жизни, но во многом наш орга6низм функционирует так же, как и тысячи лет назад.
С возрастом потребность в сне снижается
Биоритмы у каждого человека уникальны, при этом с возрастом потребность в сне снижается. Поэтому дети спят гораздо больше взрослых, а в пожилом возрасте продолжительность отдыха заметно сокращается.
Дети в возрасте от 1 года до 7 лет спят в среднем от 9 до 13 часов, подросткам рекомендуется спать по 8 – 11 часов ежедневно. Для взрослых верхний порог остается тем же, но разрешается спать и по 6 часов. Главное – не опускать эту цифру ниже рекомендуемой и не пропускать привычное время отхода ко сну.
Пожилые люди спят от 5 до 9 часов, причем большая и меньшая продолжительность отдыха в этом возрасте одинаково вредна.
Почему тяжело вставать
Тяжелое пробуждение – далеко не всегда знак того, что вы не выспались. Все дело в фазах сна. Например, из первой части фазы медленного сна человека очень тяжело вывести, а пробуждение в период сновидений может значительно снизить скорость моторики и реакции. Неприятные симптомы ложной усталости рассеиваются в течение нескольких часов после того, как вы проснулись. Поэтому не спешите возвращаться в постель – возможно, вы просто встали «не с той ноги».
Читать на сон грядущий вредно
В детстве нам читали сказки на ночь, поэтому бытует мнение, что для лучшего засыпания нужно почитать. В отличие от маленьких детей, которых тихое, монотонное чтение убаюкивает, самостоятельное чтение на ночь действует по-другому.
Когда взрослый человек читает, мозг обрабатывает массив информации: сначала визуальную, затем анализирует прочитанные символы и складывает все это в кратковременную память. В результате мозг утомляется, но сохраняет повышенную активность. Именно из-за этого заснуть будет сложнее, а сны после чтения на ночь могут сниться странные.
Для лучшего засыпания лучше послушать музыку – ненавязчивую и не громкую, желательно вообще без слов. Идеальным вариантом станут низкочастотные звуки природы: шум дождя с отдаленными раскатами грома, кошачье мурлыканье, звуки леса и ветра, скрип снега под ногами, советует сомнолог Татьяна Полякова.
Не перетруждайтесь перед сном
Считается, что для лучшего сна нужно как следует устать, однако это может навредить. Чтобы ощутить приятную усталость перед сном, достаточно умеренной физической нагрузки, причем лучшее время для этого – интервал с 17 до 20 часов, говорит главный специалист сервиса «ТелеМед» Андрей Мельников.
Прекращать физическую активность необходимо минимум за полтора часа до сна. Организм должен понять, что скоро пора отправляться спать, активничать уже ни к чему. И конечно, перед сном не следует решать сложные вопросы и важные проблемы. Помните: «Утро вечера мудренее»!
Почему мы видим сны
Наш мозг работает всегда – и днем, и ночью. Андрей Мельников подтверждает, что во время сна разные отделы головного мозга проявляют выраженную активность. То есть для мозга ночной сон – это не повод отдыхать и ничего не делать, а время на диагностику и устранение проблем в работе организма.
Некоторые сомнологи считают, что картинки, которые мы видим во сне, нужны для проверки работоспособности конечностей и отдельных мозговых отделов. Именно поэтому во время сна мозг блокирует мышечную активность: в противном случае мы двигались бы синхронно с движениями в своем сновидении.
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