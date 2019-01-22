Как лучше засыпать: 10 интересных фактов о сне

Все время сна делится на несколько фаз, рассказывает сомнолог-невролог Татьяна Полякова.

Первая фаза – медленный сон, на его долю приходится около 75% от общей продолжительности сна. В это время в организме проходят работы по восстановлению органов и тканей, идет снижение внутренней мышечной активности, то есть организм отдыхает физически. Фаза делится на две части: в первой вы вообще ничего не слышите и не воспринимаете извне, а во второй обостряется слух. В это «окно» проще всего выйти из сна бодрым и не разбитым.

Затем наступает быстрый сон. Именно в этой фазе мозг сортирует информацию, нужное перемещает в долгосрочную память, лишнее подвергается удалению и забывается. В процессе мы видим сновидения, а глаза спящего человека активно двигаются под веками. Будить человека в этот момент не рекомендуется, так как сон рассеивается не мгновенно и еще какое-то время человек может видеть смешанное изображение: картинка сна накладывается на то, что они видят в реальности.

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