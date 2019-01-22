РИАМО - 22 янв. Сотрудника полиции столичного ОВД «Зюзино» задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве в отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к противоправным деяниям сотрудника полиции одного из территориальных отделов полиции (ОМВД «Зюзино»)», – сказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

Материалы передали в управление службы собственной безопасности ГУ МВД России по Москве для дальнейшей работы. В настоящее время с сотрудником проводятся следственные действия, добавил он.

«Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам и привлечении к ответственности его руководителей», – заключил Титов.