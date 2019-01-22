РИАМО - 22 янв. Пассажиров рейса «Аэрофлота» SU 1515 Сургут – Москва, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, доставят в столицу на резервном борту, сообщается на сайте авиакомпании.

Во вторник рейс SU 1515 Сургут – Москва совершил незапланированную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причиной стала попытка угона воздушного судна одним из пассажиров. В настоящее время злоумышленник задержан. При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«В Ханты-Мансийск направлен резервный борт «Аэрофлота» для вывоза освобожденных пассажиров», – говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что инцидент не повлиял на работу компании «Аэрофлот», все рейсы выполняются по расписанию.