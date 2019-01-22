РИАМО - 22 янв. Жилищно-коммунальный комплекс Московской области провел все необходимые меры по работе в условиях низких температур, на территории региона подготовлено свыше 1 тысячи дизельных электростанций различного класса мощности для оперативного восстановления электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В связи с похолоданием организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона приведены в режим повышенной готовности.

«При этом на предприятиях энергетики и ЖКХ Московской области установлено круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала, проверено наличие аварийных запасов и готовность аварийно-восстановительных бригад и техники к оперативной ликвидации возможных технологических нарушений», – отмечается в сообщении.

Для оперативного восстановления энергоснабжения потребителей в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний в составе более 4,5 тысяч специалистов.

«Также подготовлено и рассредоточено по территории Московской области более 1 тысячи дизельных электростанций различного класса мощности для оперативного восстановления электроснабжения потребителей», – уточняется в материале.

В готовности к ликвидации технологических нарушений на объектах коммунального комплекса находятся также бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС).

«В ее арсенале есть вся необходимая спецтехника – мобильные котельные, мобильная канализационно-насосная станция и передвижные электростанции. Данная техника позволяет в случае необходимости оперативно восстановить работу коммунальных систем по временной схеме и обеспечить нормальное функционирование социальных объектов и жилого фонда на время устранения технологических сбоев», – перечисляется в материале.

В период низких температур нагрузка на энергетическую и коммунальную инфраструктуру возрастает. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в столичном регионе столбик термометра может опускаться до минус 20 градусов.