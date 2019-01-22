РИАМО - 22 янв. Попытку пересылки огнестрельного оружия пресекли в сортировочном центре Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы управления ФПС Москвы – филиала ФГУП «Почта России».

«В ходе проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности «Почты России» выявили почтовое отправление с вложением, конструктивно схожим с огнестрельным оружием», – говорится в сообщении.

Посылка пересылалась из Ярославской в Калининградскую область, ее задержали.

Обнаруженную посылку, информацию об отправителе и получателях передали правоохранительным органам для принятия процессуального решения.

Происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений.