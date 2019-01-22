РИАМО - 22 янв. С 2012 года загрузка столичных дорог снизилась на 25%, а более чем 20 тысячам автомобилистов помогли дорожный и велопатруль Центра организации дорожного движения Москвы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2018 году и задачах на 2019 год.

«В 2018 году в Москве построены 127 километров дорог, 55 мостов, тоннелей и эстакад, 19 пешеходных переходов. По данным независимой компании «Том-Том» (Нидерланды), с 2012 года загрузка дорог в Москве уменьшилась на 25%», — говорится в сообщении.

Кроме того, сокращается количество погибших в ДТП. По сравнению с 2017 годом, этот показатель уменьшился еще на 7% - до 459 человек. Москва удерживает первое место в России по безопасности дорожного движения.

«Более 20 тысячам автомобилистов помогли дорожный и велопатруль ЦОДД, который насчитывает 26 экипажей и работает круглосуточно», — добавляется в сообщении.

Москва стала более комфортной для пешеходов. Было благоустроено 350 улиц и площадей. Число пеших прогулок по городу с 2010 года выросло на 50%.