РИАМО - 22 янв. Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского суда об аресте на 10 суток блогеров с Нового Арбата, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

Съемки клипа на совместную композицию парочка блогеров организовала 17 января. С этой целью они перекрыли три полосы улицы Новый Арбат. Постановлением Пресненского районного суда города Москвы 18 января их арестовали на 10 суток.

«В Мосгорсуде сегодня рассмотрены жалобы на постановления Пресненского районного суда в отношении Карины Лазарьянц и Давида Манукяна. Постановления Пресненского суда об административном аресте сроком на 10 суток оставлены без изменения», – сказал собеседник агентства.

У пары блогеров есть несколько совместных роликов. На съемках предыдущих клипов они танцевали у небоскребов Москвы-Сити и на скамейках в торговых центрах.