РИАМО - 22 янв. По итогам прошлого года в Москве ввели в эксплуатацию 30 объектов образования общей площадью почти 200 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Всего в 2018 году в Москве построен 21 детсад (девять объектов построено за счет бюджета, 12 – за счет внебюджетных источников) площадью 66,1 тысячи квадратных метров, девять школ и блоков начальных классов (пять - за счет бюджета, четыре – за счет инвесторов) площадью 125 тысяч квадратных метров», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в минувшем году в Москве появились три школы, которые по праву могут считаться самыми большими в России.

«Это средняя общеобразовательная школа на 1,1 тысячи учащихся в поселке Московский (НАО), школа на 1,1 тысячи мест на улице Льва Яшина в районе Некрасовка (ЮВАО), а также первый пусковой комплекс международной школы «Летово» на 1012 мест в поселении Сосенское (НАО)», – перечислил Левкин.

Он подчеркнул, что в 2019 году в столице планируется открыть самую большую школу в Европе с детским технопарком «Кванториум». В учебном заведении, которое разместится на реорганизуемой территории ЗИЛа, смогут одновременно заниматься 2,5 тысячи ребят.

В ходе реализации Адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы в Москве планируется построить еще 30 детских садов и 60 школ и пристроек к школам.

«Всего в Москве по итогам прошлого года введено более 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что более чем на 100 тысяч квадратных метров больше, чем в 2017 году», – заключил Левкин.