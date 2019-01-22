РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. В Москве на ВДНХ с 5 по 7 февраля пройдет выставка «АгроФарм-2019», на которой подольская компания «Фермы Ясногорья» представит роботизированную систему доения и робота для смешивания и раздачи кормов, сообщается на сайте администрации городского округа.

Главной темой «АгроФарм-2019» станет направление «Кормление 4.0: применение современных технологий в кормлении сельскохозяйственных животных».

«Впервые на выставке на стенде Lely подольской компании «Фермы Ясногорья» будет представлена роботизированная система доения Lely Astronaut A5 в демо-режиме, а также новый подравниватель кормов Lely Juno и робот для смешивания и раздачи кормов Lely Vector. Стенд Lely будет расположен в павильоне №75 под номером D41», – говорится в сообщении.

Кроме того, на второй день работы выставки, 6 февраля, будет организован автобусный тур от павильона №75 ВДНХ на ферму «Родниковое поле» в Тульской области, где используется первый в России кормораздатчик Lely.

Традиционно на выставке российские и зарубежные производители продемонстрируют широкий ассортимент оборудования и услуг в области молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства, козоводства, овцеводства и других направлений отрасли.

Также там будут представлены достижения генетики и ветеринарной медицины, племенной материал, корма, инновационное автоматизированное оборудование для животноводческих ферм и зарубежные новинки, предназначенные для российского рынка.