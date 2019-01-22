РИАМО - 22 янв. В Подмосковье в настоящее время не видят оснований для роста цен на хлебобулочные изделия, превышающего уровень инфляции, сообщил РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в этом году в Москве могут подорожать хлебобулочные изделия.

«Отвечая на вопрос прогностического увеличения отпускной цены на хлебобулочные изделия, в данный момент нет оснований для обоснованного роста, превышающего уровень инфляции. Мы должны понимать, что стоимость хлебобулочных изделий складывается из множества факторов: коммунальных тарифов производства, налогов, цены на бензин, пищевые ингредиенты, зарплаты работников предприятий», - сказал Посаженников.

Он отметил, что положительным фактором может служить количество и качество урожая зерновых, в Московской области прошлый год был закрыт с положительной динамикой.

«Даже несмотря на заявленное банкротство в прошлом году хлебного комбината «Настюша», который прекратил деятельность, на территории региона осуществляют свою деятельность порядка 25 крупных хлебокомбинатов и более ста частных пекарен. 95% предприятий работают с недогрузом мощностей, а две трети загружены менее чем на 50%», - добавил Посаженников.

По его словам, основной сбыт хлеба в Московской области происходит через торговые розничные сети.

«В среднем в одном розничном магазине представлен хлеб от 6-10 поставщиков в 10-12 ценовых позициях. Доля продаж через крупные торговые сети хлеба постоянно растет, что является важнейшим фактором сдерживания розничных цен. На территории Московской области этот показатель составляет более 29%, что почти на 40% превышает соответствующую долю общего объема оборота розничной торговли в среднем по Российской Федерации», - отметил министр.