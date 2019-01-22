РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Сотрудница Почты России Валентина Тырина, которая сумела отбиться от грабителя и спасти деньги пенсионеров, получила знак ФГУП «Почта России» «За мужество» и денежную премию, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Знак ФГУП «Почта России» «За мужество» и денежную премию вручили почтальону из Подольска Тыриной, защитившей корреспонденцию и денежные средства клиентов от грабителя. Знаком награждаются сотрудники, которые рисковали жизнью, проявив мужество, самоотверженность и отвагу при чрезвычайных происшествиях во время исполнения трудовых обязанностей», – говорится в сообщении.

Почтальон разносила по своему участку корреспонденцию, пенсии и социальные пособия. В одном из домов в подъезде внезапно погас свет и на почтальона напал мужчина. Женщина не растерялась и оказала ему сопротивление, тем самым защитив пенсии от рук грабителя.

«Я не знаю, откуда у меня силы взялись, но сумку я держала крепко. А другой рукой пыталась отвести от себя электрошокер. Не помню, сколько это длилось по времени. Спугнули его жильцы дома, которые выходили из квартиры. Никогда не думала, что со мной может случиться что-то подобное», – сказала Тырина.

Неудавшийся грабитель сумел скрыться. Тырина продолжает работать – разносит письма и газеты по адресам. В ближайшее время она хочет лично поблагодарить жильцов дома, которые спасли ее от нападения.