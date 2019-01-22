РИАМО - 22 янв. Национальный антитеррористический комитет России (НАК) опроверг информацию о задержании пассажира рейса, следовавшего из Сургута в Москву и совершившего экстренную посадку в Ханты-Мансийске, говорится в сообщении пресс-службы НАК.

«Злоумышленник пока не задержан», – говорится в сообщении.

Во вторник самолет рейса Сургут – Москва совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. Во время полета пассажир потребовал направить судно в Афганистан. Экипаж самолета не выходил на связь с аэропортом. В итоге лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1515 Сургут – Москва, приземлился в Ханты-Мансийске по решению командира экипажа. По предварительным сведениям, никто из находящихся на борту не пострадал.

Как отметили в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска, воздушная гавань работает в обычном режиме. В аэропорту создан оперативный штаб.