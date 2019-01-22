РИАМО - 22 янв. Внеуличный рельсовый транспорт Москвы за прошлый год перевез 3,15 миллиарда человек, что на 11% больше показателя 2010 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2018 году и задачах на 2019 год.

«В 2018 году Московский метрополитен, МЦК и пригородный железнодорожный транспорт перевезли 3,15 миллиарда пассажиров – на 320 миллионов больше (11%), чем в 2010 году. В том числе метро и МЦК – 2,51 миллиарда пассажиров, пригородные электрички – 640 миллионов пассажиров. В поездах и вагонах метро создано 750 тысяч новых пассажирских мест», – отмечается в сообщении.

Всего же, начиная с 2010 года, на рельсовом транспорте Москвы создано более 5 миллионов новых пассажирских мест (рост на 32%). Новые пассажирские места создаются за счет увеличения пропускной способности существующих и строительства новых линий, а также обновления подвижного состава.

В материале добавляется, что на линии столичной подземки вышли 498 новых комфортных вагонов «Москва». Обновление подвижного состава метро достигло 49% (2413 новых вагонов с 2010 года). Для пригородного железнодорожного сообщения закуплено 286 современных вагонов (32 поезда). Обновление парка составило 52% (2653 новых вагона с 2010 года).