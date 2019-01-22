РИАМО - 22 янв. Порядка 70 пассажиров самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва и экстренно приземлившегося в Ханты-Мансийске, до сих пор находятся на борту, сообщает во вторник ТАСС.

Во время полета один из пассажиров потребовал направить судно в Афганистан. Экипаж самолета не выходил на связь с аэропортом. В итоге лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1515 Сургут – Москва, приземлился в Ханты-Мансийске по решению командира экипажа. Самолет совершил посадку в 14:18 по московскому времени.

«Более 70 пассажиров аэробуса А320, летевшего по маршруту Сургут – Москва, который незапланированно приземлился в Ханты-Мансийске, находятся на борту самолета», – говорится в сообщении.

Кроме того, среди пассажиров есть дети.

Как сообщают в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска, воздушная гавань работает в обычном режиме. В аэропорту создан оперативный штаб.