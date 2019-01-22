РИАМО - 22 янв. Столичное правительство утвердило проект планировки территории в Косино-Ухтомском районе Москвы, включающий планировку жилой застройки, а также транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Данный проект планировки предусматривает реорганизацию коммунально-складской территории, формирование новой транспортной инфраструктуры, общественной зоны с размещением жилых и коммерческих объектов, необходимых жителям конкретного района», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Что касается создания транспортно-пересадочного узла, его технологическая часть объединит здание терминала, где разместятся кассы, зал ожидания, пункт полиции и магазины сопутствующей торговли. Площадь территории планируемого размещения объектов транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского» составляет 34,14 гектара.

«Для автобусов планируется устройство разворотной площадки и перронов высадки и посадки пассажиров. Помимо этого, здесь будет организована стоянка на 119 машино-мест. Благодаря появлению нового ТПУ, пересадка со станции «Улица Дмитриевского» Кожуховской (Некрасовской – ред.) линии метрополитена на другие виды транспорта станет комфортней и позволит пассажирам сократить время в пути», – добавила Княжевская.

Территория подготовки проекта планировки расположена в границах Косинского шоссе, здесь предполагается также жилая застройка.

По словам Княжевской, проектом планировки территории предусмотрено строительство двух многоквартирных жилых домов. На первых этажах зданий разместятся объекты социальной инфраструктуры, торгового и бытового обслуживания, офисы и учреждения. Планируется обустроить перехватывающий паркинг на 3173 машино-места.

«Для улучшения транспортной инфраструктуры проведут реконструкцию и расширение проезжей части улицы Салтыковской до шести полос. Для безопасного передвижения пешеходов обустроят тротуары и благоустроят прилегающую территорию. Остановка наземного городского транспорта будет перенесена к дому №1 по улице Дмитриевского и оборудована остановочным павильоном», – подчеркнула Княжевская.

Также запланированы мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории: строительство трансформаторной подстанции, прокладка водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Проведут комплексное озеленение и благоустройство территории.