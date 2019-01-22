РИАМО - 22 янв. В морозную погоду техническая служба ГУП «Мострансавто» усилила контроль за исправностью отопительного оборудования в автобусах, водителям напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции на зимней дороге, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы предприятия.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и заморозками во всех филиалах «Мострансавто» принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности движения. Техслужба усилила контроль за техническим состоянием подвижного состава при выпуске на маршруты, особое внимание уделяется исправности отопительного оборудования», - сказал собеседник агентства.

По его словам, водители автобусов прошли инструктаж по соблюдению мер безопасности на дороге в сложных погодных условиях, при этом особый акцент сделали на соблюдении скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

«Мострансавто» напоминает пассажирам: необходимо быть внимательными при посадке в автобус, а также держаться за поручни во время движения транспортного средства», - заключил собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщили, что в Московском регионе сохраняется морозная погода. Во вторник днем в столице – около минус 11 градусов, по области – от минус 10 до минус 15 градусов.