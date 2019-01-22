РИАМО – 22 янв. Более 1 тысячи единиц дорожной техники привлекли к борьбе с последствиями снегопада в Подмосковье, за минувшие сутки было обработано противогололедными материалами свыше 11,5 тысяч километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».

«Силами производственных комплексов ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций за прошедшие сутки очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 11,5 тысяч километров дорог, вывезено 13,6 тысяч кубометров снега», – отмечается в сообщении.

В настоящее время на региональных дорогах области работает 630 единиц дорожной техники, в том числе 447 комбинированных дорожных машин.

Во вторник в Подмосковье облачно, небольшой снег. К вечеру в регионе ожидается похолодание, в отдельных районах температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

«ГБУ Московской области «Мосавтодор» призывает автомобилистов проверять исправность транспортных средств перед выездом», – заключается в материале.