РИАМО - 22 янв. Столичная полиция проводит проверку по факту хищения более 13 миллионов рублей с банковского счета фирмы, в коммерческой организации подозревают в краже бухгалтера, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 21 января в ОМВД России по Таганскому району столицы поступило заявление от заместителя генерального директора коммерческой фирмы.

«Он сообщил, что женщина, оказывающая организации бухгалтерские услуги, в течение длительного времени похищала денежные средства с банковского счета фирмы путем их зачисления на собственный расчетный счет», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент общий размер похищенных денежных средств составил почти 13,4 миллиона рублей.